Москвичей предупредили об усилении ветра до 25 м/с, ливнях и грозах с 18 по 19 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности на фоне прогнозируемых неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра столицы Петр Бирюков, до утра среды, 19 июля, должно выпасть около 40 миллиметров осадков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра сегодня могут достигать до 17–20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля – до 25 метров в секунду", – добавил он.

На фоне приближающейся непогоды городские системы жизнеобеспечения москвичей были взяты под особый контроль. Осуществляется проверка водоотведения, очищаются водоприемные решетки, ливневые стоки и колодцы. Специальные бригады будут дежурить в местах, где во время дождя может скапливаться вода.

Горожан заблаговременно предупреждают о неблагоприятных погодных условиях через средства массовой информации. Кроме того, спасатели дежурят в зонах отдыха и парках, где так же оповещают посетителей о непогоде.

Городские службы намерены защитить от порывов ветра жилые и нежилые здания, объекты транспорта и торговли, а также строительные объекты. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

Москвичей призвали не выходить из дома во время непогоды без необходимости. На улице следует быть внимательными, не укрываться под деревьями, а также не оставлять под ними автомобили.

Водителей попросили строго соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких маневров.

Аналогичное предупреждение выпустил и столичный Дептранс.

"1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣

По прогнозам синоптиков, до 11:00 19 июля в Москве ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер.

Просим водителей быть внимательными на дороге: держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – говорится в сообщении.

В свою очередь, на официальном сайте ГУ МЧС России по Подмосковью появилось предупреждение о приближающейся непогоде.

"В период с 13:00 18 июля с сохранением до 11:00 19 июля по Московской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные и вечерние часы с градом. Усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин сообщил, что в столице и области пройдут обильные дожди, которые продлятся до 20 июля. Они начнутся во второй половине дня 18 июля.

До этого ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов заявил, что Центральной России не грозит повторение аномальной жары и природных пожаров, как в 2010 году. Так как в 2023 году прошло достаточное количество дождей, пояснил специалист.



"Атмосфера": 22 градуса ожидается в столице вечером 18 июля