Более четверти месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сверхинтенсивные осадки обрушились на столицу с 14:00 до 15:00 во вторник, 18 июля. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за час. Об этом пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы написала в своем телеграм-канале.

Отмечается, что больше всего осадков зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр). Их основной объем уходит в ливневую сеть самотеком. Порывы ветра на юге столицы достигали 20 метров в секунду, на северо-востоке – 15 метров в секунду.

По информации пресс-службы, в данный момент начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков, которая может быть более интенсивной, чем предыдущая. Ожидается ветер до 20 метров в секунду.

Горожан призвали по возможности оставаться дома и быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними транспорт, соблюдать правила дорожного движения.

Добавляется, что бригады Мосводостока открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. Также при необходимости они применяют откачивающую технику.

В свою очередь, аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, несмотря на погодные условия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

При этом работу колеса обозрения "Солнце Москвы" остановили из-за грозы, передает пресс-служба аттракциона.

Отмечается, что ситуация штатная, так как, согласно регламенту, эксплуатации аттракциона запрещена при ветре более 15 метров в секунду. Техническая служба была готова к погодным условиям, поэтому отреагировала оперативно. Гости были высажены в штатном режиме. Когда погода улучшится, "Солнце Москвы" вновь заработает.

Кроме того, из-за непогоды закрылся Парк Горького.

Столичный Дептранс призвал к внимательности, соблюдению скоростного режима. Там также напомнили, что из-за непогоды увеличивается риск попадания в ДТП.

"Не отвлекайтесь на телефоны за рулем, паркуйте машины там, где нет шатких конструкций", – подчеркнули в обращении.

По информации Дептранса, движение затруднено:

на ТТК в районе улицы Сущевский Вал;

на Ярославском шоссе в районе дома 13;

на МКАД в районе Волгоградского проспекта;

в Большом Козихинском переулке;

на Ленинском проспекте, доме 95;

на пересечении улицы Вавилова и Нахимовского проспекта;

на Бутырской улице, доме 6;

на улице Дурова, доме 20, строении 1 по улице Гиляровского;

на Малой Бронной улице;

в Никитском переулке;

на Новом Арбате, доме 2;

на Гоголевском бульваре, доме 3.

3210

Прогнозируется, что вечером движение будет затруднено на ТТК и МКАД, Садовом кольце и центральной части города. В ведомстве посоветовали воспользоваться городским транспортом, который работает штатно.Уточняется, что ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, на дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля. Они оборудованы всем необходимым для помощи в экстренных ситуациях. В сообщении также напомнили, что о сломанных знаках и неработающих светофорах можно сообщать по номеру

Ранее городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности на фоне неблагоприятных погодных условий. Как отметил заммэра столицы Петр Бирюков, до утра среды, 19 июля, должно выпасть около 40 миллиметров осадков.

Также из-за грозы и сильного ветра ресторанам и кафе порекомендовали закрыть летние веранды. Также рестораторы и владельцы кафе должны укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Пешеходные зоны ушли под воду на Арбате из-за ливней