Московским ресторанам посоветовали закрыть летние веранды 18–19 июля из-за грозы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Ветер с порывами до 17–25 метров в секунду, гроза, сильный дождь, местами с градом, придут в столицу 18–19 июля. В связи с погодными условиями ресторанам и кафе порекомендовали закрыть летние веранды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

Ночью и в первой половине среды, 19 июля, ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду, добавили в сообщении. Также рестораторы и владельцы кафе должны укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности на фоне прогнозируемых неблагоприятных погодных условий. По информации заммэра столицы Петра Бирюкова, до утра 19 июля должно выпасть около 40 миллиметров осадков.

До этого о резком похолодании москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что столбики столичных термометров 19 июля будут на уровне 17–19 градусов, в области ожидается 16–21 градус. Влажность будет близка к 100%, отчего на улице будет зябко.

"Атмосфера": 22 градуса ожидается в столице вечером 18 июля