69 миллиметров осадков выпало в Москве с начала июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше 80% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Выпало 69 миллиметров осадков, что составляет 82% от месячной нормы. <...> До конца месяца в общей сложности выпадет еще до 40 миллиметров, а значит, норма июля будет превышена почти в 1,5 раза", – написал он.

Что касается температуры воздуха, то до конца месяца днем они будут колебаться в пределах 19–24 градусов тепла, а ночью – в пределах 9–14 градусов. Сейчас среднемесячная температура в городе на 0,8 градуса ниже климатической нормы.

Тем не менее к концу месяца в столице снова потеплеет, а август начнется с 30-градусной жары, отметил метеоролог. Средняя температура воздуха в августе на 0,5–2 градуса превысит норму.

"Раньше по климату как раз именно на этот стык двух месяцев приходилась макушка лета, когда среднесуточная температура воздуха достигала наивысшей точки в году", – пояснил Тишковец.

При этом последний месяц лета, как и июль, будет дождливым. Ожидается, что в Центральной России осадков выпадет на 10–30% больше нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столице за минувшие сутки выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 45% месячной нормы. Между тем накануне только за час, с 14:00 до 15:00, в некоторых районах города выпало больше четверти месячной нормы осадков.

Ожидается, что дождливая погода сохранится в Москве до 20 июля: небольшие осадки возможны во второй половине дня в четверг. Сильный ветер сохранится до вечера 19 июля – сообщалось, что его порывы могут достигать 18 метров в секунду.



Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки