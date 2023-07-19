Москвичей предупредили о сохранении сильного ветра до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порывы сильного ветра сохранятся в Москве до конца среды, 19 июля. Об этом пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы написала в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что особенно сильным ветер будет в ближайшие часы. В сообщении призвали к внимательности и напомнили, что нельзя укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.

За сутки в столице выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 45% месячной нормы. В результате непогоды оказались повалены 57 деревьев, 55 машин получили повреждения.

По информации синоптиков, непогода сохранится в городе до вечера 19 июля. Ожидается от 17 до 19 градусов. Порывы ветра будут местами достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

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