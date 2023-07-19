Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

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За сутки в Москве выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 45% месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что норма осадков для этого месяца в столице составляет 84 миллиметра. В Подмосковье осадков больше всего выпало в Клину – 90 миллиметров за последние 24 часа. Синоптик уточнил, что 47 миллиметров выпало за вчерашний день и 43 миллиметра – за прошедшую ночь.

Из-за непогоды в трех московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Во Внуково задержали семь рейсов, а девять отменили. В Домодедово задержано 11 рейсов, два отменено. В Шереметьево два рейса задержали и два отменили.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей столицы, что при непогоде порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду. Дождь в городе продолжается. Для оперативного устранения последствий непогоды на дежурство вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

18 июля с 14:00 до 15:00 в столице были зафиксированы сверхинтенсивные дожди. За час в отдельных районах города выпало более четверти месячной нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в городе до вечера 19 июля. В среду в столице ожидается от 17 до 19 градусов. Порывы ветра будут местами достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.



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