Эксперт подтвердила эффективность работы столичной ливневки

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Столичные ливневки достойно справляются с последствиями непогоды в городе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

По словам эксперта, столичные ливневки быстро справляются с мелкими дождями, однако в условиях интенсивных осадков для ухода воды может потребоваться около 40 минут.

"Дождь такой интенсивности, безусловно, вызовет временные скопления воды вне зависимости от пропускной способности водосточной сети. Ни одна ливневка мира не справится с таким объемом воды за короткий промежуток времени. Столичная же система справляется", – сказала Довлатова.

Эксперт обратила внимание, что после дождя столичные улицы высыхают быстро благодаря работе канализаций. В условиях интенсивных дождей ливневки в Москве всегда демонстрируют эффективность.

В период с 14:00 до 15:00 в некоторых районах Москвы выпало более четверти месячной нормы осадков. Больше всего осадков зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр).

Согласно прогнозам синоптиков, ливень в столице может прекратиться только к вечеру среды, 19 июля. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус также отметил, что в ближайшие дни москвичей ожидает похолодание, 18 июля температура поднялась до 27 градусов, однако 19 июля она упадет до 17–19 градусов.



Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозой до утра 19 июля