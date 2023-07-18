17:54Общество
В Совфеде из-за протекшей от дождя крыши было прервано заседание круглого стола
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сенатор Елена Мизулина прервала заседание круглого стола в Совете Федерации из-за протекшей крыши, все присутствующие переместились в другой зал для продолжения. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что спустя некоторое время после начала заседания, посвященного истории Совфеда, у здания начала протекать крыша.
"Это покушение", – пошутил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
В момент произошедшего перед собравшимися выступал депутат Анатолий Долголаптев, который прерывался несколько раз.
"Нашу репутацию не подмочить, товарищи", – отреагировал он.
Участники круглого стола предприняли попытку остановить падение воды с потолка, пытались подставлять стаканчики и класть салфетки, Долголаптев решил подставить под капли мусорное ведро и вновь пошутил насчет происходящего.
"Надеюсь, это худшее, что я вызвал своим рассказом", – сказал он.
Депутатам пришлось прервать заседание на 10 минут и в скором времени переместиться в другой зал для проведения круглого стола.
В пресс-службе управления делами президента РФ заявили, что специалисты эксплуатационной службы изучают помещение и решают проблему. Отмечается, что вода в зал попала не только через крышу, но и открытые окна.
Такого обычно не происходит, сказал глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, добавив, что это единичный случай.
"Разбираемся. Будут приняты меры по устранению причины протечки", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что на Москву обрушились сверхинтенсивные осадки с 14:00 до 15:00 во вторник, 18 июля. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за час.
Отмечается, что больше всего осадков зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр). Порывы ветра на юге столицы достигали 20 метров в секунду, на северо-востоке – 15 метров в секунду.
До этого отмечалось, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности на фоне неблагоприятных погодных условий. Как отметил заммэра столицы Петр Бирюков, до утра 19 июля должно выпасть порядка 40 миллиметров осадков.
Желтый уровень метеоопасности объявили в столичном регионе
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