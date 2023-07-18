В ТПП РФ заявили, что ливень нанес бизнесу Москвы ущерб в несколько десятков млн

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Ущерб, нанесенный столичному бизнесу из-за сильного ливня в городе, составил несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Предположительно, ущерб столичному бизнесу составил несколько десятков миллионов рублей. Но точные цифры, конечно, еще предстоит оценить", – цитирует его РИА Новости.

По словам Катырина, от дождя в первую очередь пострадали транспорт и логистика. Непогода вызвала проблемы на дорогах, в частности задержки в доставке грузов и повышенные расходы на обслуживание транспортных средств.

Помимо этого, сильный ливень в Москве ограничил работу предприятий, оказывающих услуги на открытых площадках. В их числе есть рестораны и кафе с летней верандой.

"Среди других сфер – розничная торговля: плохая погода отпугнула покупателей и уменьшила количество клиентов, что привело к снижению продаж. То есть речь идет еще и об упущенной выручке", – добавил он.

Однако, как отметил Катырин, в условиях непогоды предприниматели проявили социальную ответственность. Курьеры бесперебойно выполняли доставки заказов, а владельцы кафе и ресторанов пускали горожан внутрь, чтобы переждать непогоду.

В период с 14:00 до 15:00 в некоторых районах Москвы выпало более четверти месячной нормы осадков. Больше всего осадков зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр).

При этом заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков до этого сообщил, что к утру 19 июля в городе может выпасть до 40 миллиметров осадков. Он также обратил внимание, что из-за непогоды в столице перевели в режим повышенной готовности коммунальные службы.



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