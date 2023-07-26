Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 50% от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество зафиксировано в ЗАО (46 миллиметров), ТиНАО (42 миллиметра) и СЗАО (35 миллиметров)", – говорится в публикации.

Уточняется, что в некоторых районах Западного административного округа за прошедший дождь выпало 54% месячной нормы.

Специальные службы оперативно устраняют последствия непогоды в городе. В настоящее время на дежурство вышли 300 бригад. Кроме того, в работе задействованы около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Так, специалисты устраняют скопление воды на Боровском шоссе. Ведомство сообщило, что автомобильное движение там оказалось затруднено из-за большого количества осадков. Водителей просят заранее проложить другой маршрут.

Москвичей предупреждают, что порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

В среду, 26 июля, в столичный регион пришла гроза с ливнем. Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт в часы пик. Отмечалось затруднение движения на МКАД в районе улицы Верхние Поля, ТТК в районе Русаковской эстакады и ТТК в районе Хорошёвской эстакады.

Горожанам посоветовали не выходить на улицу без необходимости в непогоду. При выходе из дома в ведомстве призвали соблюдать меры безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что сильные осадки в Москве и области прекратятся через несколько часов. Однако вечером еще будут дожди. Полностью они закончатся только после 20:00–21:00, уточнил он.



"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 27 июля