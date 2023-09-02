Москвичам пообещали понижение температуры с 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

В Москву со среды, 6 сентября, придут похолодание и "барическая депрессия", из-за которой понизится атмосферное давление. Столбики термометров покажут около 16 градусов, рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С понедельника к среде давление понизится примерно на 12–15 миллиметров ртутного столба и уже будет заметно ниже нормы. В среду прогнозируется дождливый день, плотные облака", – отметил он.

По словам синоптика, 6 сентября температура составит от 15 до 20 градусов. В понедельник, 4 сентября, прогнозируется погода без осадков, однако 5 сентября ожидается кратковременный дождь.

"В четверг дальнейшее понижение температуры: ночью плюс 7 – плюс 12 градусов, а днем плюс 11 – плюс 16. И такой же температурный фон прогнозируется в пятницу", – заключил метеоролог.

До этого Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве поднялась до июльских значений, однако ко Дню города в следующие выходные она опустится на 7–8 градусов. В ночь на 2 сентября ожидается от 14 до 16 градусов, в центре города температура может подняться до 19 градусов, добавил он.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в субботу, 2 сентября, в Москве ожидается кратковременный дождь и температура до 24 градусов. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов.

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