Синоптик предупредила о похолодании в Москве с 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первую неделю сентября температура в Москве ожидается выше климатической нормы, однако затем в городе похолодает. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"Ориентировочно с 8 сентября похолодает на три–четыре градуса. Однако все равно мы не будем ощущать осенней погоды, поскольку средняя суточная температура составит около 12 градусов", – подчеркнула она.

Синоптик отметила, что днем температура будет составлять до 16 градусов, а в ночное время столбики термометров окажутся на уровне 8–10 градусов. Первое серьезное похолодание придет в столицу только в середине месяца, уточнила метеоролог.

Ранее жителей городов-миллионников предупредили о нехватке солнца в выходные, 2 и 3 сентября. Температура на уровне 16–19 градусов ожидается в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Перми.

В свою очередь, ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что температура осенью и зимой в России окажется выше нормы на 1–3 градуса. Так, в Москве прогнозируется теплая и влажная погода, осадки могут составить 15–20%.

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