В Москве выпало 86% месячной нормы осадков в августе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За прошедший август в Москве выпало 67 миллиметров осадков при месячной норме 78 миллиметров. Это означает 86% от нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"20 августа – более 50 миллиметров. И если бы не было этого дождя, то это был бы один из самых засушливых месяцев за всю историю наблюдений, ведь выпало бы меньше 18 миллиметров. Всего один день, а как он решает!" – цитирует его Агентство "Москва".

По словам синоптика, прошедший месяц стал теплее на 2,1 градуса. Самым теплым августом в столице за всю историю метеонаблюдений признан 2022 год. Аномалия оказалась на уровне 4,4 градуса, сказал метеоролог.

До этого Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве поднялась до июльских значений, однако ко Дню города в следующие выходные она опустится на 7–8 градусов. В ночь на 2 сентября ожидается от 14 до 16 градусов, в центре города температура может подняться до 19 градусов, добавил он.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в субботу, 2 сентября, в Москве ожидается кратковременный дождь и температура до 24 градусов. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов.

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