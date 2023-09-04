Синоптик спрогнозировал бабье лето на День города в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всю текущую неделю в Москве ожидается классическое бабье лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С началом следующей недели антициклон будет практически всю неделю господствовать в атмосфере Центральной России и обеспечивать нас длительным периодом малооблачной погоды, которая четко соответствует понятию классического бабьего лета", – цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, температура воздуха в городе ночью составит от 6 до 11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

До этого о сухой и солнечной погоде в городе в дни празднования 876-летия Москвы сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Температура в столице после полудня составит от 16 до 21 градуса. Осадков 9 и 10 сентября, по прогнозу синоптика, в городе не ожидается.



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