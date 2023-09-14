Международные соревнования среди спасателей состоялись в столице

В Москве прошли международные соревнования среди спасателей. Конкурс профессионального мастерства состоялся на учебном полигоне Московского НПЗ.

Участие приняли 15 команд – это аварийно-спасательные формирования нефтяной отрасли. Участники преодолевали полосу препятствий, выбирались из лабиринта и спасали условного пострадавшего, попавшего в колодец. Соревновались как в практических навыках, так и в теории.

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