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14 сентября, 22:00

Безопасность

Международные соревнования среди спасателей состоялись в столице

Международные соревнования среди спасателей состоялись в столице

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В Москве прошли международные соревнования среди спасателей. Конкурс профессионального мастерства состоялся на учебном полигоне Московского НПЗ.

Участие приняли 15 команд – это аварийно-спасательные формирования нефтяной отрасли. Участники преодолевали полосу препятствий, выбирались из лабиринта и спасали условного пострадавшего, попавшего в колодец. Соревновались как в практических навыках, так и в теории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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