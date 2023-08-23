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Происшествия

ФСБ нашла в ЛНР более 100 православных икон, которые ВСУ хотели вывезти на Украину

ФСБ нашла в ЛНР более 100 православных икон, которые ВСУ хотели вывезти на Украину

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Сотрудники ФСБ обнаружили более 100 православных икон, которые военные ВСУ хотели вывезти с территории ЛНР весной 2022 года. Их нашли в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере республики.

Стоимость некоторых икон превышает один миллион рублей. Реликвии были завернуты в упаковочную пленку и сложены в картонные коробки. В ФСБ полагают, что их собрали украинские военные, когда грабили церкви и дома перед бегством из региона. Похищенное собирались продать на черном рынке, уточняют в ведомстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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