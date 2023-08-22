Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел на территории строительного рынка в Истре на площади 675 квадратных метров, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Подмосковье", – отмечается в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что к тушению огня привлекли 50 человек и 15 единиц техники.

Накануне в столичном Дептрансе сообщили, что автомобиль загорелся на Нижегородской эстакаде в Москве. Информация о пострадавших не сообщалась. На момент инцидент было ограничено движение транспорта на внутренней стороне ТТК по одной правой полосе и на внешней стороне по двум правым полосам.

До этого в МЧС РФ заявили, что пожар на складе на площади 4,3 тысячи квадратных метров, где располагается производство лакокрасочных изделий в подмосковном Богородском, ликвидирован.

Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Подмосковье