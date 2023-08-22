22 августа, 22:38Происшествия
Пожар произошел на территории строительного рынка в Истре
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар произошел на территории строительного рынка в Истре на площади 675 квадратных метров, сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Подмосковье", – отмечается в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что к тушению огня привлекли 50 человек и 15 единиц техники.
Накануне в столичном Дептрансе сообщили, что автомобиль загорелся на Нижегородской эстакаде в Москве. Информация о пострадавших не сообщалась. На момент инцидент было ограничено движение транспорта на внутренней стороне ТТК по одной правой полосе и на внешней стороне по двум правым полосам.
До этого в МЧС РФ заявили, что пожар на складе на площади 4,3 тысячи квадратных метров, где располагается производство лакокрасочных изделий в подмосковном Богородском, ликвидирован.
Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Подмосковье
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