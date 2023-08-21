Пожар на складе в подмосковном Богородском ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе, где располагается производство лакокрасочных изделий в подмосковном Богородском, ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован в 21:30", – отметили в сообщении.

Возгорание произошло 21 августа на улице Ильича, доме 1, корпусе 2. Очаг находился на втором этаже. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате огонь распространился на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших в инциденте не поступала. В свою очередь, прокуратура Подмосковья поставила на контроль установление всех обстоятельств пожара.

К 13:26 пожарные локализовали пламя. К ликвидации огня привлекли 38 единиц техники, 128 человек, включая 21 единицу техники и 69 спасателей от МЧС России.

Позже в МЧС заявили, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Богородском.

Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Подмосковье