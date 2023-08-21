21 августа, 21:58Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Богородском ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар на складе, где располагается производство лакокрасочных изделий в подмосковном Богородском, ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"Пожар полностью ликвидирован в 21:30", – отметили в сообщении.
Возгорание произошло 21 августа на улице Ильича, доме 1, корпусе 2. Очаг находился на втором этаже. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров.
В результате огонь распространился на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших в инциденте не поступала. В свою очередь, прокуратура Подмосковья поставила на контроль установление всех обстоятельств пожара.
К 13:26 пожарные локализовали пламя. К ликвидации огня привлекли 38 единиц техники, 128 человек, включая 21 единицу техники и 69 спасателей от МЧС России.
Позже в МЧС заявили, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Богородском.
Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Подмосковье
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