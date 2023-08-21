Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Богородском, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

К 13:26 пожарные локализовали пламя. К ликвидации огня привлечены 38 единиц техники, 128 человек, в том числе 21 единица техники и 69 спасателей от МЧС РФ.

Пожар вспыхнул на улице Ильича, доме 1, корпусе 2. Очаг возгорания находился на втором этаже. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Впоследствии она начала увеличиваться: сначала до 2 тысяч квадратных метров, затем до 3 и 3,2 тысячи "квадратов".

В результате огонь распространился на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара.

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