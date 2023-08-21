10:22Происшествия
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 2 тысяч "квадратов"
сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Внутри находятся лакокрасочные изделия. Пожар ликвидируют 80 специалистов и 25 единиц техники.
Ранее огонь полыхал на площади 1,5 тысячи "квадратов". Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 08:45 по московскому времени.
ЧП произошло по адресу городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2. Отмечается, что очаг возгорания находится на втором этаже.
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