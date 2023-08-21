Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 2 тысяч "квадратов"

Видео: МЧС РФ

Площадь пожара на складе с краской в подмосковном Богородском увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Внутри находятся лакокрасочные изделия. Пожар ликвидируют 80 специалистов и 25 единиц техники.

Ранее огонь полыхал на площади 1,5 тысячи "квадратов". Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 08:45 по московскому времени.

ЧП произошло по адресу городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2. Отмечается, что очаг возгорания находится на втором этаже.