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10:22

Происшествия

Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 2 тысяч "квадратов"

Видео: МЧС РФ

Площадь пожара на складе с краской в подмосковном Богородском увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Внутри находятся лакокрасочные изделия. Пожар ликвидируют 80 специалистов и 25 единиц техники.

Ранее огонь полыхал на площади 1,5 тысячи "квадратов". Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 08:45 по московскому времени.

ЧП произошло по адресу городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2. Отмечается, что очаг возгорания находится на втором этаже.

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