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09:54

Происшествия

Пожар на 1,5 тыс "квадратов" вспыхнул на складе с красками в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание на площади 1,5 тысячи "квадратов" произошло на складе с лакокрасочными изделиями в подмосковном Богородском, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 08:45 по московскому времени. ЧП произошло по адресу городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2.

Отмечается, что очаг возгорания находится на втором этаже.

Ранее сообщалось, что на складе Ozon в подмосковном Подольске вспыхнул пожар. Огонь был локализован на площади 500 квадратных метров. Из-за пожара был эвакуирован 391 человек. В тушении принял участие 91 человек и 34 единицы техники.

В пресс-службе Ozon заявили, что блок, в котором вспыхнуло пламя, не эксплуатировался. Товары на этом складе не хранились.

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