Площадь пожара на складе в Ногинске увеличилась до 3,2 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на складе в Ногинске Богородского городского округа увеличилась до 3,2 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара. Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре. Она установит все обстоятельства ЧП, а также оценит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

Причины пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что превышения нормативов по качеству атмосферного воздуха в Богородском городском округе не установлено.

Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.

Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, однако позже она выросла до 2 тысяч квадратных метров и затем – до 3.

Внутри находятся лакокрасочные изделия. К тушению привлекли 80 спасателей и 25 единиц техники, вертолет Ка-32 ведомства и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.

ЧП произошло на улице Ильича, доме 1, корпусе 2. Очаг возгорания находится на втором этаже.