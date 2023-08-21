Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 3 тыс "квадратов"

Площадь пожара на складе с краской в подмосковном Богородском увеличилась до 3 тысяч "квадратов", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Для тушения пожара привлекли вертолет Ка-32 ведомства и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.

Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, однако позже она выросла до 2 тысяч квадратных метров. Внутри находятся лакокрасочные изделия. К тушению привлекли 80 спасателей и 25 единиц техники.

Происшествие случилось по адресу городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2. Очаг возгорания находится на втором этаже.