10:45Происшествия
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 3 тыс "квадратов"
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Для тушения пожара привлекли вертолет Ка-32 ведомства и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.
Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, однако позже она выросла до 2 тысяч квадратных метров. Внутри находятся лакокрасочные изделия. К тушению привлекли 80 спасателей и 25 единиц техники.
Происшествие случилось по адресу городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2. Очаг возгорания находится на втором этаже.
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