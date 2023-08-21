МЧС показало процесс тушения пожара в Подмосковье с вертолета

Вертолеты Ка-32 МЧС России и Московского авиационного центра продолжают тушить возгорание на складе в Подмосковье, сообщается в телеграм-канале ведомства.

С огнем спасатели сражаются с земли и воздуха. Вертолеты Ка-32 сбросили 140 тонн за 28 раз.

ЧП произошло на улице Ильича, доме 1, корпусе 2. Очаг возгорания находится на втором этаже. Сначала площадь пожара составляла 1,5 тысячи "квадратов", однако впоследствии она выросла до 3,2 тысячи квадратных метров.

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Ведомство также даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

Внутри находятся лакокрасочные изделия. К ликвидации огня привлекли 80 спасателей и 25 единиц техники, вертолет Ка-32 ведомства и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.