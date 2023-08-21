Трех человек спасли при пожаре в многоэтажке на Дмитровском шоссе в Москве

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Трех человек спасли при пожаре в многоэтажке на Дмитровском шоссе, сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

Огонь в доме 165Е, корпусе 1, вспыхнул в 09:10. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на 21-м этаже 22-этажного жилого дома.

В 09:48 пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, а в 09:54 полностью ликвидировали. В ходе тушения огня эвакуировали 15 человек. Информации о пострадавших не поступало.

По информации СМИ, в загоревшейся квартире находились 5-летний мальчик и 15-летняя девочка. Их мать ушла на работу, а отец вышел гулять с собакой. Когда начался пожар, старшая сестра проснулась и успела взять брата и выбежать из дома. Еще трех человек спасли с 22-го этажа здания.

Ранее электроподстанция загорелась в здании, расположенном рядом с торговым центом "Метрополис" в Москве. Людей пришлось эвакуировать.

Уточнялось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения каких-либо мероприятий на объекте не проводили.

Позднее стало известно о ликвидации пожара. Подстанция была обесточена, возгорание потушено. Площадь составила два квадратных метра.



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