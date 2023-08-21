Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на Нижегородской эстакаде в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне ТТК (Нижегородская эстакада. – Прим. ред.) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – отметили в ведомстве.

По данным Дептранса Москвы, в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента, а также информация о пострадавших.

В ведомстве добавили, что сейчас на внутренней стороне ТТК по одной правой полосе и на внешней стороне по двум правым полосам ограничено движение транспорта.

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