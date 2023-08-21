Восемь человек погибли в ДТП в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в автокатастрофе в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей", – написал глава Ростовской области в телеграм-канале.

Голубев добавил, что на место инцидента выехали руководители регионального ГИБДД. Также к работе приступила следственная группа, которая устанавливает причины ДТП.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибших.

Ранее в экстренных службах сообщили, что водитель Audi врезался в полицейскую машину в Подмосковье возле поселка Зеленый в Богородском районе.

В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции, они госпитализированы. Мужчина за рулем Audi хотел скрыться с места аварии, однако его удалось задержать.

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