В Подмосковье водитель Audi врезался в машину полиции и скрылся с места ДТП

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Водитель Audi врезался в полицейскую машину в Подмосковье. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"ДТП произошло возле поселка Зеленый в Богородском районе. Иномарка Audi A6 врезалась в полицейскую машину Lada Largus. Пострадали трое сотрудников полиции, они госпитализированы", – заявил источник.

Мужчина за рулем Audi хотел скрыться с места аварии, однако его удалось задержать.

Ранее, ребенок укололся о шприц, который был воткнут в сиденье в каршеринге в Москве. В полицию Крылатского обратились родители девочки. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, где сдали анализы. Шприц отправили на экспертизу.

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