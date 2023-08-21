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Полиция проводит проверку из-за уколовшейся шприцом девочки в каршеринге в Москве
Фото: телеграм-канал SHOT
Ребенок укололся о шприц, который был воткнут в сиденье в каршеринге в Москве, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 18 августа. В полицию Крылатского обратились родители девочки. По их словам, на заднем сиденье арендованной машины их ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом. Девочку экстренно отвезли в больницу, где сдали анализы.
Шприц отправили на экспертизу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что прокуратура Москвы направила в суд дело молодого человека, который на электросамокате сбил ребенка на востоке города.
Пострадавшая девочка гуляла вместе с бабушкой, когда в нее на полном ходу врезался молодой человек. В результате этого девочка упала на асфальт, ее госпитализировали с переломом черепа.
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