Дезинсектора осудили на 5 лет по делу об отравлении арбузом в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

41-летний житель Подмосковья Антон Котов был приговорен на 5 лет лишения свободы по делу о смертельном отравлении семьи арбузом в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Дезинсектор был осужден по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц". Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

6 сентября 2021 года в Магните на Совхозной улице Котов проводил обработку помещения химическим препаратом для ликвидации насекомых. Прокуратура заявляла, что мужчина захотел сократить нагрузку для себя, попросил выйти из магазина представителя, не рассказав, как собирается обрабатывать зал. Тем самым Котов нарушил условия контракта. Он провел обработку, не прикрыв продукты, в том числе арбузы.

Спустя сутки, 7 сентября, семья купила арбуз в указанном супермаркете. Через два дня они почувствовали недомогание, их госпитализировали. Пострадавших были трое: мать, дочь и бабушка. Двое последних умерли, а женщина выжила.

При этом гендиректор областного центра дезинфекции Дмитрий Кутьев утверждал, что Котов выполнял обязательства по инструкции. По его словам, невозможно отравиться с такими последствиями средством против насекомых в той дозировке, в которой обрабатывают магазин.

Сторона защиты, в свою очередь, подчеркивала, что Котов не признает свою вину. В качестве доказательств она привела данные экспертизы, согласно которой в теле погибших, как и на поверхностях фруктов, не обнаружили следов цигатрина. Однако после расследования стало известно, что ЧП случилось из-за нарушения правил дезинсекции в стенах магазина.

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