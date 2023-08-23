СК просил арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

Фото: СК РФ

Следствие просило арестовать организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора "Спутника" Александра Кима, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Обоим уже предъявлены обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Мужчины вину не признали.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении 31-летнего Дубаса и 35-летнего Кима меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы обнаружили в Москве-реке утром 21 августа. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе было восемь человек, тела последних из них были найдены 22 августа.

По факту произошедшего следствие завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела обвинение предъявили одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу, а в Санкт-Петербургезадержали Александра Кима, гендиректора компании "Спутник", которая продавала и предоставляла соответствующие услуги.

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