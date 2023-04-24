"Московский патруль": полиции удалось ликвидировать наркопритон в Подмосковье

В подмосковном городе Жуковском сотрудникам полиции удалось ликвидировать притон. Отмечается, что он находился в одном из общежитий на улице Клубной.

Местные жители обратили внимание правоохранителей на то, что в одной из комнат квартиры собираются подозрительные компании. Полицейские обнаружили в помещении несколько человек и хозяина комнаты, которые употребляли запрещенные вещества.

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