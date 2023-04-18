13:18Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве по итогам прошлой недели снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
"На пятнадцатой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения и всех возрастных групп детей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что показатели заболеваемости не превышали пороговых значений. В структуре инфицирований чаще всего встречались аденовирусы, риновирусы, парагрипп третьего типа. Доля заразившихся вирусом гриппа B была незначительной.
Роспотребнадзор продолжает контролировать эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в городе.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал. Тем не менее, по его словам, она по-прежнему остается актуальной. Пока коронавирус отступил, министр рекомендовал россиянам пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.
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