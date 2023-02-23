11:09Происшествия
Самолет Минобороны РФ упал в Белгородской области
Фото: телеграм-канал Baza
Самолет Минобороны РФ упал в Валуйском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС. По предварительным данным, пилот упавшего Су-24 катапультировался.
Подробности ЧП уточняются. Также выясняется причина произошедшего. Ситуация находится под контролем властей. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. Снаряды киевского режима попали по частному сектору, в результате чего в трех домовладениях были выбиты окна, повреждены заборы и фасады.
Позже стало известно, что в результате обстрела загорелся торговый центр.
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