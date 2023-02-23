Самолет Минобороны РФ упал в Белгородской области

Фото: телеграм-канал Baza

Самолет Минобороны РФ упал в Валуйском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС. По предварительным данным, пилот упавшего Су-24 катапультировался.

Подробности ЧП уточняются. Также выясняется причина произошедшего. Ситуация находится под контролем властей. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. Снаряды киевского режима попали по частному сектору, в результате чего в трех домовладениях были выбиты окна, повреждены заборы и фасады.

Позже стало известно, что в результате обстрела загорелся торговый центр.

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