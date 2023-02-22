ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по городу Шебекино Белгородской области, никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов", – написал он.

По словам Гладкова, украинские снаряды попали по частному сектору, в результате чего в трех домовладениях были выбиты окна, повреждены заборы и фасады.

"Оперативными службами продолжается подомовой обход территории", – добавил губернатор.

Накануне ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Глушковском районе Курской области. В результате происшествия никто не пострадал, однако на части улиц в селе Попово-Лежачи было нарушено энергоснабжение.

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