Торговый центр загорелся в Шебекине под Белгородом после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Торговый центр загорелся в Шебекине Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Обстрел Шебекина. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся", – сообщил политик.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии для оказания срочной медпомощи.

На место ЧП прибыли оперативные службы региона. Спасатели ликвидируют возгорание.

До этого в результате обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области со стороны украинской армии погибла женщина. Большая часть снарядов ВСУ попала на территорию птицефабрики, где сотрудники готовились к смене. Один мужчина получил ранения осколками.



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