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Желание Киева захватить Крым приведет к тяжелым последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Responsible Statecraft.

По мнению автора статьи, украинская армия далека от возможности захватить Крым и вряд ли когда-нибудь сможет это сделать. Добавляется, что провал контрнаступления обсуждается западными аналитиками.

"Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России", – говорится в тексте.

Помимо этого, Украина может столкнуться с еще большими территориальными потерями, заключили в издании.

Ранее в СМИ сообщалось, что США предложили Украине отказаться от Крыма в обмен на членство в НАТО. До этого глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий РФ.

Помимо этого, политобозреватель Скотт Хортон предрек Украине возможную потерю Харькова и Одессы из-за отказа от переговоров с Россией. По его мнению, Запад заставит пойти Киев на переговоры с Москвой.

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