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Западу следует разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от киевского. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на бывшего офицера военной разведки Великобритании Фрэнка Ледвиджа.

По его словам, в НАТО уже начался похожий процесс. Недавно директор личного офиса генсека альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предложил западным дипломатам рассмотреть обмен территорий Украины на членство в НАТО.

"Из-за риска ядерной эскалации в администрации Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма", – отметил бывший офицер британской разведки.

Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. По его словам, такой вариант нежелателен, однако он не исключается.

После данного заявления британский полковник в отставке Ричард Кемп сообщил, что Североатлантический альянс больше не верит в победу Украины в текущем конфликте.

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