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Североатлантический альянс больше не верит в победу Украины в текущем конфликте. Таким мнением поделился обозреватель издания Telegraph, британский полковник в отставке Ричард Кемп.

Подобный вывод журналист сделал после заявления главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, который допустил возможность вступления Украины в военный блок в обмен на уступку части ее территорий России.

По мнению Кемпа, Йенсен озвучил то, как на самом деле западные страны видят решение конфликта на Украине. Он также добавил, что спустя два года после "позорного" ухода из Афганистана Запад вновь находится на грани признания поражения.

В скором времени после заявления Йенсена координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сообщения о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о членстве Киева в Альянсе в обмен на территориальные уступки Москве не соответствуют действительности.

В Верховную раду на Украине также внесли проект постановления о недопустимости прекращения текущего конфликта путем каких-либо территориальных уступок в пользу РФ.