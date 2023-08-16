В НАТО ответили на слова о территориальных уступках Киева ради вступления в блок

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Позиция Североатлантического альянса по вопросу членства Украины в НАТО остается прежней. Об этом сообщает Guardian, ссылаясь на представителя военно-политического блока.

Так он прокомментировал недавнее заявление главы канцелярии генсека Альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может стать частью НАТО в обмен на уступку части ее территорий России.

"Мы продолжим поддерживать Украину сколько потребуется, мы настроены достичь справедливого и прочного мира. Позиция альянса ясна, она не изменилась", – сообщил источник в Североатлантическом альянсе.

Ранее Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он заявил, что подобный вариант нежелателен, однако он не исключается.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала вбросом заявление представителя НАТО. По словам дипломата, эти сообщения наделали много шума в Киеве. Она уверена, что распространение этой информации имеет политические цели.

Однако заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел любопытной идею НАТО о вступлении Украины в Альянс после уступки части спорных территорий России.



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