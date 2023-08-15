Слуцкий раскритиковал идею о вступлении Украины в НАТО в обмен на новые регионы РФ

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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что "торг" НАТО по поводу вступления Украины в Альянс в обмен на новые регионы РФ нереализуем и означает осознание неизбежности победы российской стороны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Подобные заявления объясняются тем, что конфликт на Украине становится обременительным для западных стран и влечет за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя, считает Слуцкий.

Он также добавил, что заигрывание Североатлантического альянса с Зеленским создавало и создает угрозу безопасности РФ.

Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России.

11 июля генсекретарь военного блока Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Еврокомиссия и НАТО перечислили условия, необходимые для вступления Украины в Альянс. Среди них оказались проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией.

Владимир Путин заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс создаст угрозу для России.

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