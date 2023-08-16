Захарова назвала вбросом заявление представителя НАТО о вступлении Украины в блок

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Слова главы канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может стать частью НАТО в обмен на уступку части ее территорий России, являются вбросом. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, эти сообщения наделали много шума в Киеве.

"Речь идет о некоем вбросе, который имеет политические цели", – подчеркнула Захарова.

Накануне Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он заявил, что подобный вариант нежелателен, однако он не исключается.

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, сообщил, что "торг" НАТО по поводу вступления Украины в Альянс в обмен на новые регионы РФ нереализуем. По его словам, он означает осознание неизбежности победы российских войск.

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