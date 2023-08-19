На Украине предложили законодательно запретить территориальные уступки России

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В Верховную раду внесли проект постановления о недопустимости прекращения текущего конфликта путем каких-либо территориальных уступок в пользу РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Одним из авторов проекта является спикер парламента Руслан Стефанчук. В заявлении депутатов также указывается необходимость полного вывода российских сил со всей территории Украины. Кроме того, проект также запрещает пребывание Черноморского флота РФ на территории Крымского полуострова.

Работающим на российские структуры жителям Крыма предлагают освобождение от уголовной ответственности при условии активного содействия раскрытию якобы имевших место правонарушений российских администраций и структур.

Ранее глава канцелярии генсека Альянса Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он заявил, что подобный вариант нежелателен, однако он не исключается.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сообщения о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о территориальных уступках Киева не соответствуют действительности.

В США прокомментировали результаты деятельности президента Украины