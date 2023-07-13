В Киеве запретили песни и книги на русском языке в общественных местах

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Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию русскоязычной музыки и книг, а также концерты и культурно-образовательные услуги на этом языке в украинской столице. Об этом сообщается на сайте органа.

"Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом", – говорится в сообщении.

Депутат совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук, комментируя запрет, заявил, что русскому языку нет места в Киеве. По его словам, раз и навсегда ограничить распространение русскоязычных культурных продуктов, в том числе музыкальных аудиозаписей, художественных книг и других, необходимо на всей территории Украины.

Помимо этого, совет распространил запрет на "объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение".

Ранее стало известно, что библиотеки Черниговской области списали 390 книг на русском языке. В частности, в областной библиотеке имени Короленко на русском языке было представлено более 70% от общего числа произведений. Под списание попали книги А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина и других писателей.

