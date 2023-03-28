В Верховной раде заявили, что конфликт на Украине должен завершиться в 2023 году

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Конфликт на Украине должен закончиться в текущем году, поскольку у страны нет ресурсов, чтобы сражаться бесконечно. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью газете Times.

"Победа должна прийти в этом году. Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что, в отличие от России, которая обладает очень большими ресурсами, Украина меньше", – сказал парламентарий.

По его словам, отсутствие кульминации в 2023 году может обернуться катастрофой. В связи с этим депутат призвал Запад, в том числе Великобританию, ускорить поставки Украине современных вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на попытки ряда стран вывести конфликт на Украине в мирное русло, при текущей позиции Киева цели СВО могут быть достигнуты только военным путем.



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