06 марта, 23:59Политика
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Фото: depositphotos/BigNazik
Украина уже потерпела поражение как государство. С таким мнением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Украина как национальное государство уже мертва. Сорок процентов ее городов и инфраструктуры уничтожено. Вся ее промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России", – заявил он на своем YouTube-канале.
Макгрегор также уточнил, что за год проведения Россией спецоперации, из Украины уехали миллионы людей. Он утверждает, что население страны сократилось с 38 миллионов до примерно 18-22 миллионов человек.
Ранее полковник предрек бегство президента Украины Владимира Зеленского в США после поражения Киева. По его мнению, когда конфликт закончится, он сбежит в США задолго до того, как до него доберутся.
До этого Макгрегор заявил, что ВСУ развалятся без поддержки военных НАТО. По его словам, Украина испытывает сильную нехватку военнослужащих, из-за чего вынуждена "калечить мальчишек, стариков и женщин в рядах своей армии".
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