Фото: ТАСС/Sgt. Erin Conway/US Army/ZUMA Press Wire Service

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал, как Центральное разведывательное управление США переправляет на Украину американских наемников.

По его словам, военнослужащих отправляют под видом контрактников.

"Мы рекрутируем как можно больше наемников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся", – признался он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор объяснил, что без американцев украинские войска просто не смогут управлять техникой, которая ранее была предоставлена Западом.

Аналогичная проблема возникнет в ближайшем будущем и с танками, которые будут переданы Киеву от стран – членов Североатлантического альянса. Однако, по его словам, было принято решение отправить на украинскую территорию европейских инструкторов из Чехии, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Великобритании.

"Украина находится под нашим полным контролем, включая ее правительство и военных. <…> Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов ни было у нее на пути", – отметил Макгрегор.

Однако, по мнению полковника, страна уже "идет ко дну".

Ранее американский наемник Джон Макинтайр рассказал о причинах перехода на российскую сторону после службы в "Иностранном легионе" ВСУ и нацбате "Карпатская Сечь".

По его словам, он предоставил военным ВС РФ бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Мужчина рассказал, что украинские военные используют фашистские приветствия, в том числе и наемники из Хорватии и Чехии. Кроме того, у них есть татуировки с нацистскими символиками.



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