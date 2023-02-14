СМИ опубликовали видео ликвидации американского наемника в Артемовске

Фото: nytimes.com/Erko Laidinen, Frontline Medics

Американское издание The New York Times поделилось видео ликвидации, предположительно, наемника из США Пита Рида, который ранее скончался в Артемовске в ДНР.

На кадрах можно увидеть, как снаряд уничтожает машину, рядом с которой находился гражданин Штатов. О смерти 34-летнего наемника стало известно в начале февраля.

По данным издания, Рид проживал в штате Нью-Джерси. Наемник служил в морской пехоте США в Афганистане. Кроме того, военный организовывал медицинские учебные операции на севере Ирака.

По предварительной информации, атака была произведена противотанковой ракетой. Ролик снял "эстонский волонтер" Эрко Лайдинен.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что участники СВО на Украине часто слышат иностранную речь от сражающихся на стороне противника наемников. Однако этот факт не изменит ход спецоперации, утверждает он.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!