При нынешней позиции Киева цели СВО могут быть достигнуты только военным путем – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при нынешней позиции Киева цели спецоперации на Украине можно достичь только военным путем.

"Мы высоко ценим усилия тех стран, которые уже прикладывали изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло, но опять же пока это невозможно. Пока этот конфликт решается военным путем", – указал пресс-секретарь президента РФ.

13 марта Песков также заявил, что поставленные Россией в рамках спецоперации цели можно достичь только военным путем. Он добавил, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода конфликта в мирное русло.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию могут разорвать на части, если она остановит спецоперацию на Украине, не достигнув победы. Он добавил, что война закончится, если США прекратят поставлять оружие Киеву.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Более 400 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации

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