Средства ПВО уничтожили беспилотники над Калужской и Московской областями – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты на территории России, были уничтожены над Калужской и Московской областями. Об этом Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале.

"Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Истринского района Московской области и над территорией Калужской области.

Ранее об уничтожении беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы заявил, что на месте произошедшего работают экстренные службы и отметил, что по предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Ночью 5 сентября в аэропортах Москвы также вводились временные ограничения. Всего были задержаны и отменены 16 рейсов.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА